Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт поделился интересными подробностями проекта и своей жизни до него

Как сообщает Politeka.net, избранник Ксении Мишиной рассказал об этом в новом интервью.

Так, Александр Эллерт, рассказал нам о парном тату с возлюбленной, работе в «Квартале», и что на самом деле было фикцией в «Холостячке». Об этом сообщается в анонсе. А самом интревью можно будет посмотреть в скором времени.

Но уже в анонсе зрителей решили повеселить.

«Такой хороший, такой хороший», - говорит Анатолий Анатолич.

«Спасибо, ты мне час уже это говоришь, давай начнем интервью писать», - отвечает Эллерт.

«Дай еще минутку», - говорит ведущий продолжая наигранно умиленно смотреть на избранника «холостячки».

В Сети отмечают, что уже не могут его дождаться. Многие зрители проекта болели именно за эту пару и верят в искренность их чувств.

«Холостячку смотрела, болела за Сашу. Очень довольна, что он победитель шоу, но самое главное, что они с Ксюшей любят друг друга», «Супер! Жду с нетерпением», «За Сашку и болела всей душой. Видно было сразу, что чувства взаимные», - пишут в комментариях.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе.