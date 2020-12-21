Победителем шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной стал сценарист студии «Квартал 95» Александр Эллерт
Интересно, что у него, как и у Мишиной уже есть ребенок.
Александр Эллерт был дважды женат. От первого брака у него родилась дочь Эля, которой сейчас 12 лет. С ней на одном из свиданий познакомилась и Ксения Мишина, которая привела на встречу и своего сына Платона.
Александр утверждает, что дочь отреагировала на его победу положительно.
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Напомним, ранее Александр Эллерт признавался, что далек от идеального отца.
«Больше бы времени проводил. Поменял бы свое присутствие рядом с ребенком. В какой-то период меня было очень мало в жизни Эли. Я неидеальный папа и у меня было совсем не идеальное проявление отцовства», - ответил он вопрос о том, что хотел бы поменять в своих отношениях с дочерью.
Отметим, главный конкурент Эллерта бизнесмен Алексей Тригубенко с уважением отнесся к решению Мишиной, хотя не скрывал, что ему больно от того, что девушка не приняла его предложение.
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