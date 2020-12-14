Один из двух претендентов на сердце «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт показал фото с юной красоткой

13 декабря, у Элины Эллерт – дочки участника шоу, день рождения. И Александр поздравил дочь на своей странице в «Инстаграме».

«С днем рождения, моя Элина Эллерт. Люблю неистово💚», — сопроводил он подписью трогательный снимок.

Отметим, девочка очень похожа на своего отца.

Сам Александр Эллерт ранее признавался, что далек от идеального отца.

«Больше бы времени проводил. Поменял бы свое присутствие рядом с ребенком. В какой-то период меня было очень мало в жизни Эли. Я неидеальный папа и у меня было совсем не идеальное проявление отцовства», - ответил он вопрос о том, что хотел бы поменять в своих отношениях с дочерью.

Напомним, в одном из выпусков Александр Эллерт решил познакомить Мишину со своей дочкой, а Ксения привела на свидание своего сына Платона. Пара с детьми поупражнялись в изготовлении конфет. Александр признался, что развелся с матерью дочки, когда ей был всего один год. Он уже успел побывать в браке дважды.

В финал шоу прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Напомним, "холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Мишиной решился на откровения перед финалом.

Также Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.