"Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник, победитель шоу Александр Эллерт рассказали о запоминающихся моментах проекта, о которых не знают зрители
Подробностями поделились в развлекательном YouTube-проекте Эллерта и полуфиналиста проекта и друга Александра Андрея Рыбака.
Так, один запоминающийся эпизод произошел в финале проекта, когда Эллерт и Мишина летали на параплане. И первым в воздух поднялся Саша, который очень боялся высоты.
Но тут не все пошло по плану, и у «холостячки» случилась практически истерика.
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"У нас были рации, чтобы переговариваться, и я сказала сразу: "Сообщи, как ты себя чувствуешь", потому что я боялась, что он потеряет сознание. И он пропал минут на 20. Я там внизу всю группу на уши подняла и сказала: "Где Эллерт? Где мой Эллерт?" Меня начала успокаивать. Нет, он не отвечает, не выходит на связь!" - рассказала Ксения.
Эллерт объяснил, почему не отвечал любимой.
"Я слышу ее: "Саш, как дела?", но я не могу нащупать рацию", - пояснил свое поведение Александр, но затем все же связался с Ксенией.
Отмечается, что пара летала довольно продолжительное время, однако зрителям показали только короткий фрагмент.
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