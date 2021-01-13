"Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник, победитель шоу Александр Эллерт рассказали о запоминающихся моментах проекта, о которых не знают зрители

Подробностями поделились в развлекательном YouTube-проекте Эллерта и полуфиналиста проекта и друга Александра Андрея Рыбака.

Так, один запоминающийся эпизод произошел в финале проекта, когда Эллерт и Мишина летали на параплане. И первым в воздух поднялся Саша, который очень боялся высоты.

Но тут не все пошло по плану, и у «холостячки» случилась практически истерика.

"У нас были рации, чтобы переговариваться, и я сказала сразу: "Сообщи, как ты себя чувствуешь", потому что я боялась, что он потеряет сознание. И он пропал минут на 20. Я там внизу всю группу на уши подняла и сказала: "Где Эллерт? Где мой Эллерт?" Меня начала успокаивать. Нет, он не отвечает, не выходит на связь!" - рассказала Ксения.

Эллерт объяснил, почему не отвечал любимой.

"Я слышу ее: "Саш, как дела?", но я не могу нащупать рацию", - пояснил свое поведение Александр, но затем все же связался с Ксенией.

Отмечается, что пара летала довольно продолжительное время, однако зрителям показали только короткий фрагмент.

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