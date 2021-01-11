Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", и ее избранник Александр Эллерт умилили идиллией

Пара после окончания шоу активно проводит время вместе, пишет Politeka.net. Недавно пара публиковала фото и видео того, как отдыхают в Буковеле.

Также в сети публикуют снимки влюбленных. Так, в этот раз на фанатской Инстаграм-странице шоу опубликовали теплый снимок Мишиной и Эллерта.

В кадре пара позировала за столом с тарелками. Оба широко улыбались, прикоснувшись друг к другу лицом, а Мишина даже закинула ножки на возлюбленного.

"В Новогодние праздники тысячи людей загадывают желание и искренне верят, что их мечта сбудется ✨

Ставь ❤ в комментариях, если веришь, что оно осуществится в 2021 году 👇", - написали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала почти 500 лайков и много комментариев, в основном, состоящих из смайликов в виде сердечек.

Пользователи сети выражали свою любовь к паре.

Отметим, что Ксения Мишина выбрала победителем шоу комика, автора шуток для «Студии Квартал 95» Александра Эллерта.

Мужчина был дважды женат. В студенческие годы Александр встретил любовь. В браке родилась дочь Эля. Во время совместной жизни пара не сошлась взглядами и развелась. Однако Эллерт поддерживает отличные отношения с дочкой.

Позже комик женился вновь, но и этот брак распался, а пара стала поддерживать лишь дружеские отношения.

Сейчас Александр занимается любимым делом - пишет шутки. К слову, после участия в "Холостячке" у Эллерта возросло количество подписчиков в Инстаграм.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»