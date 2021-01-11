Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", и ее избранник Александр Эллерт умилили идиллией
Пара после окончания шоу активно проводит время вместе, пишет Politeka.net. Недавно пара публиковала фото и видео того, как отдыхают в Буковеле.
Также в сети публикуют снимки влюбленных. Так, в этот раз на фанатской Инстаграм-странице шоу опубликовали теплый снимок Мишиной и Эллерта.
В кадре пара позировала за столом с тарелками. Оба широко улыбались, прикоснувшись друг к другу лицом, а Мишина даже закинула ножки на возлюбленного.
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Ставь ❤ в комментариях, если веришь, что оно осуществится в 2021 году 👇", - написали авторы поста.
За четыре часа публикация собрала почти 500 лайков и много комментариев, в основном, состоящих из смайликов в виде сердечек.
Пользователи сети выражали свою любовь к паре.
Отметим, что Ксения Мишина выбрала победителем шоу комика, автора шуток для «Студии Квартал 95» Александра Эллерта.
Мужчина был дважды женат. В студенческие годы Александр встретил любовь. В браке родилась дочь Эля. Во время совместной жизни пара не сошлась взглядами и развелась. Однако Эллерт поддерживает отличные отношения с дочкой.
Позже комик женился вновь, но и этот брак распался, а пара стала поддерживать лишь дружеские отношения.
Сейчас Александр занимается любимым делом - пишет шутки. К слову, после участия в "Холостячке" у Эллерта возросло количество подписчиков в Инстаграм.
Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»