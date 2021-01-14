Сценарист Александр Эллерт, победивший в шоу "Холостячка" и завоевавший сердце актрисы Ксении Мишиной, огорошил внезапным откровением

Как передает Politeka.net, Эллерт рассказал об этом в эфире выпуска "Зе интервьюер" (видео опубликовано на YouTube).

По словам Александра, придя на проект, он уже несколько раз сталкивался с Ксенией, так что можно сказать, что они были знакомы.

"Там еще есть предыстория с Мишиной... Она в моей жизни появлялась пару раз мельками, - сознался Эллерт. - Видел на шоу "Интуиция", и в Zoom, в котором я учился на изоляции... Сценарист Стив Каплан давал трехдневный курс. Мишина была одной из звездных гостьей этого курса. Я знал, что она актриса... увидел ее на "Интуиции" и увидел снова в этом Zoom".

Ранее Мишину и ее возлюбленного уже уличали в том, что они знали друг друга до "Холостячки". Тогда возмущенная публика выплескивал в Сети негатив в их сторону. Дело в том, что Ксения действительно не скрывала, что переписывалась с будущим участником в Инстаграм, но вот о знакомстве с ним умолчала.

Так, Эллерт и Мишина очутились вместе на "Интуиции" (тоже на СТБ) в качестве группы поддержки других участников - Тины Кароль и Евгения Кошевого.

"Мутили до проекта с Эллертом", "Весь инет "гудит", что они были парой еще до проекта... Позор СТБ! Зачем так обманывать зрителей?", "Точно свела судьба", "А на шоу Ксения не сказала ни слова, что они знакомы", "Разочарование... Так они знакомы уже были. Скользкий парень", - комментировали негодующие пользователи.

Напомним, избранник Мишиной Александр Эллерт рассказал, что было фикцией в "Холостячке": "Видно было сразу..."

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