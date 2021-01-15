Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", умилила публику новыми кадрами с победителем шоу Александром Эллертом

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала вместе с возлюбленным.

Довольная Мишина похвасталась тем, как Эллерт встретил ее после работы. В частности, тот решил побаловать любимую вкусным ужином.

На кадрах Александр (правда, видно только его руки) готовил бургеры. Парень разложил булочки с сыром на сковороде-гриль, а рядом другие ингридиенты: листья салата, помидоры, огурцы и соусы.

"У меня самый потрясающий мужчина на свете... Пришла со смены, а меня ждут такие веганские потрясающие бургеры...", - говорит за кадром Мишина, наблюдая за процессом.

"Я не буду показывать своего мужчину, потому что он в очень красивом сейчас наряде, костюме...", - добавила девушка, истекая слюнкой.

Александр также изредка комментировал свои действия, в частности, советовался с Ксенией, как лучше сделать.

"Давай, под низ огурчики...", - предложил он.

"Давай, ты мой огурчик...", - ласково прошептала актриса.

Напомним, после окончания проекта "Холостячка" пара начала жить вместе уже через несколько дней. На Новый год они успели съездить в свой первый совместный отпуск - на горнолыжный курорт Буковель. Правда, экстремальный отдых омрачил скандал, вспыхнувший в Сети после того, как Мишина выставила фото, где она на сноуборде.

Актрису уличили в привирании. Ранее в интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" та заявила, что не будет кататься.

"А в интервью сказали что кататься не будете 😀😀😀😎" - "сопротивлялась долго )))"

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