Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт опозорился незнанием украинского языка и неожиданно решил реабилитироваться
На своей странице в Instagram Эллерт рассказал, что работает также ведущим, а незнание государственного языка обернулось для него диким конфузом, передает Politeka.net.
В прошлом году, еще до "Холостячки", он впервые вел свадьбу на украинском языке со своим будущим соперником на шоу Андреем Рыбаком. У Рыбака проблем не возникло, а вот после того как Эллерт в очередной раз оконфузился, сказав «...на ваших столах помідори і огірЦІ...», жених не выдержал и позволил ведущему разговаривать на русском, лишь бы тот не позорился.
Теперь же впервые со времен школы Эллерт решил заняться украинским языком и предложил поклонникам игру: они пишут ему слово на русском - он переводит на украинский.
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Подписчики в комментариях предложили десятки интересных вариантов, некоторые рассказали курьезные истории из собственного опыта.
"Помню твои «огірці» как будто это было вчера", — пошутил над коллегой Андрей Рыбак.
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