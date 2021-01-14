Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт опозорился незнанием украинского языка и неожиданно решил реабилитироваться

На своей странице в Instagram Эллерт рассказал, что работает также ведущим, а незнание государственного языка обернулось для него диким конфузом, передает Politeka.net.

В прошлом году, еще до "Холостячки", он впервые вел свадьбу на украинском языке со своим будущим соперником на шоу Андреем Рыбаком. У Рыбака проблем не возникло, а вот после того как Эллерт в очередной раз оконфузился, сказав «...на ваших столах помідори і огірЦІ...», жених не выдержал и позволил ведущему разговаривать на русском, лишь бы тот не позорился.

Теперь же впервые со времен школы Эллерт решил заняться украинским языком и предложил поклонникам игру: они пишут ему слово на русском - он переводит на украинский.

Подписчики в комментариях предложили десятки интересных вариантов, некоторые рассказали курьезные истории из собственного опыта.

"Помню твои «огірці» как будто это было вчера", — пошутил над коллегой Андрей Рыбак.

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