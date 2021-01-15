Телеведуча, зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова похвалилася стрункістю в купальнику

Артистка відпочивала на Мальдівах, звідки регулярно публікувала фото в купальниках, передає Politeka.net. Хоч Ольга і повернулася на батьківщину, все ж вона порадувала новим знімком в красивому купальнику з вирізами.

У кадрі артистка постала в чорному купальному вбранні з запаморочливим декольте. Вирізи з боків оголили вузькі боки знаменитості.

Намистинки прикрашали тканину і від цього наряд виглядав ще незвичніше.

Зірка завершила образ різними аксесуарами, а також яскравою помадою на губах.

"Поїхати, щоб повернутися ❤️", - написала Ольга.

За півгодини пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже стильна штучка, Оленька просто супер круто вийшла", " найкраща❤️", " шикарна😻 🔥", " не можна бути такою нереальною😻 🤤❤", " ось це 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍 гіпнотично! Око не відірвати👍 🏻", "нереальна", "на себе не схожа", "вона схожа на хипуючого китайця"," припини фоткатися мої очі не витримують", "засмагла Мадам", " хто пише капості той невдаха який просто заздрить творчості Бузової👈 👈 👈"," супер 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 місія здійсненна👍", " вогнище! 🔥 🔥 ", "Поїсти, що б зголодніти 🙏 🏻 ", "Шикарна 🌺 🌺 🌺 Без коментарів🤗", "старше виглядаєте)", " шикарна!!! Всім 100 очок вперед!!! 🤩 🤩 🤩 ", "Олечка скільки у тебе купальників", - написали користувачі мережі.

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