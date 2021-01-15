Телеведущая, звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова похвасталась стройностью в купальнике

Артистка отдыхала на Мальдивах, откуда регулярно публиковала фото в купальниках, передает Politeka.net. Хоть Ольга и вернулась на Родину, все же она порадовала новым снимком в красивом купальнике с вырезами.

В кадре артистка предстала в черном купальном наряде с головокружительным декольте. Вырезы по бокам оголили узкие бока знаменитости.

Бусинки украшали ткань и от этого наряд выглядел еще необычнее.

Звезда завершила образ различными аксессуарами, а также яркой помадой на губах.

"Уехать, чтобы вернуться ❤️", - написала Ольга.

За полчаса пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень стильная штучка, Оленька просто супер круто получилась", "Самая лучшая ❤️", "Шикарная 😻🔥", "Нельзя быть такой нереальной 😻🤤❤", "Вот это 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍 ГИПНОТИЧНО! Глаз не оторвать👍🏻", "Нереальная", "на себя не похожа", "Она похожа на хипующего китайца", "Прекрати фоткаться мои глаза не выдерживают", "Загорелая мадам", "Кто пишет гадости тот неудачник который просто завидует творчеству БУЗОВОЙ 👈👈👈", "Супер🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Миссия выполнима👍", "Огнище! 🔥🔥", "Поесть, что бы проголодаться 🙏🏻", "Шикарная 🌺🌺🌺 Без комментариев 🤗", "Старше выглядите)", "Шикарная!!! Всем 100 очков вперёд!!! 🤩🤩🤩", "Олечка сколько у тебя купальников", - написали пользователи сети.

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