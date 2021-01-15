Дружина популярного ведучого Дмитра Комарова зі "Світу навиворіт", відома модель Олександра Кучеренко, показала новий образ для своєї програми

Красуня виклала в сторіз на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в сукні, яку вибрала для нового випуску "Зіркового спорту", передає Politeka.net. Олександра з'явилася в студії, надівши оксамитовий приталений наряд з мішкуватими рукавами і бездонним декольте, яке зробило акцент на грудях знаменитості, просто очей не відірвати. Тонкий пояс підкреслив струнку фігуру Кучеренко, А ніжно-рожеві туфельки стали прекрасним доповненням до образу телеведучої.

"Новий сезон "Зірковий спорт" вже сьогодні в ефірі", - підписала вона фотографію. На іншому знімку Саша постала перед шанувальниками в тій же сукні, але вже в повний зріст, подарувавши їм чарівну посмішку.

Олександра почала вести програму в травні 2018 року, до цього вона отримала широку славу, завоювавши титул "Міс Україна-2016". У парі з Дмитром Комаровим вона брала участь у четвертому сезоні проекту "Танці з зірками" і протрималася до сьомого ефіру. З ведучим програми "Світ навиворіт" дівчина зіграла весілля в 2019 році.

Раніше Олександра виклала в соцмережі сукню в сукні з золотистими паєтками, крунпими сережками і стильним обідком, що обхопив її волосся в стилі 20-х років. Зірка зображена "в оточенні" келихів з-під шампанського, які разом з вмістом овили навколо неї ряд пар рук в білих рукавичках.

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