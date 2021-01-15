Жена популярного ведущего Дмитрия Комарова из "Мира наизнанку", известная модель Александра Кучеренко, показала новый образ для своей программы

Красотка выложила в сториз на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в платье, которое выбрала для нового выпуска "Звездного спорта", передает Politeka.net. Александра появилась в студии, надев бархатный приталеный наряд с мешковатыми рукавами и бездонным декольте, которое сделало акцент на груди знаменитости, просто глаз не оторвать. Тонкий пояс подчеркнул стройную фигуру Кучеренко, а нежно-розовые туфельки стали прекрасным дополнением к образу телеведущей.

"Новый сезон "Зірковий спорт" уже сегодня в эфире", - подписала она фотографию. На другом снимке Саша предстала перед поклонниками в том же платье, но уже в полный рост, подарив им очаровательную улыбку.

Александра начала вести программу в мае 2018 года, до этого она получила широкую славу, завоевав титул "Мисс Украина-2016". В паре с Дмитрием Комаровым она принимала участие в четвертом сезоне проекта "Танці з зірками" и продержалась до седьмого эфира. С ведущим программы "Світ навиворіт" девушка сыграла свадьбу в 2019 году.

Ранее Александра выложила в соцсети платье в платье с золотистыми паетками, крунпыми серьгами и стильным ободком, обхвативший ее волосы в стиле 20-х годов. Звезда запечатлена "в окружении" бокалов из-под шампанского, которые вместе с содержимым овили вокруг нее ряд пар рук в белых перчатках.

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