Жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и телеведущая Александра Кучеренко похвасталась еще одним своим талантом

Красотка на днях рассказала, что плавает в бассейне по два километра, передает Politeka.net. Как оказалось, звезда обладает не только спортивными, но и кулинарными способностями.

Звезда похвасталась своей сладкой елочкой, которую испекла сама. Звезда разместила видео, на котором продемонстрировала этапы приготовления (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Александра позировала в голубом свитере и распустила длинные волосы. Красотка улыбалась, держа в руках свое "произведение искусства".

"Последние выходные этого года! Надо провести их с пользой и радостью. Успеть встретиться с друзьями, сказать важные слова тем, кого любишь, и обязательно перед Новым годом заехать к родителям. И угостить их чем-то вкусненьким)

Сегодня я приготовила для своих папы и мамы такую сладкую елочку 😉 Увидела где-то в сети этот простой рецепт и решила попробовать. Получилось настолько хорошо и вкусно, что едва успела сфотографировать)) Вам! Возможно, и вам на днях захочется так порадовать своих близьких😋🎄 С наступающим!", - написала Кучеренко.

За семь часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо ❤️ аппетитно выглядит, и готовить просто) будем пробовать экспериментировать)", "Супер! Выглядит просто волшебно😍😍😍", "Как красиво!Спасибо,Саша!В копилку рождественских рецептов😉❤️", "👏👏сладкая пицца", "Класс! Сашенька, у вас столько талантов 😘❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".