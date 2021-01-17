Популярна українська співачка Ірина Білик показала свою красу в ніжному зимовому образі

Як передає Politeka.net, 50-річна артистка розмістила в сторіз "Instagram" фото, на якому зображена в теплому в'язаному светрі рожевого кольору. Вона натягнула рукава до самих пальців, якими взялася за високий комір.

Для знімка Ірина Білик розпустила волосся і зробив розкішну укладку. Її миловидний образ доповнив непомітний макіяж з блискучою рожевою помадою на пухких губках.

"Любов- це Божий дар чи покарання?",- таким питанням виконавиця задалася в описі до фото. Варто відзначити, що Ірина Білик знає толк в романтичних відносинах, адже перебуває вже в п'ятому шлюбі, з 2015 року її чоловіком є продюсер і професійний фотограф Аслан Ахмадов, подружжя виховує спільного сина Табріза, який з'явився на світ в рік весілля за допомогою сурогатного материнства.

Нещодавно співачка поділилася в "Instagram" серією архівних кадрів і показала місце свого відпочинку під час подорожі на розкішній яхті. Ірина Білик заслухалася своїм хітом» мені не шкода " і покрутила камерою, розглядаючи пейзаж і обстановку на судні в приємну сонячну погоду. Подібними кадрами Білик вже ділилася під час зйомок нового кліпу в Туреччині.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, 50-річна Ірина Білик звернулася до українців, приголомшивши виглядом у рожевій шубці: "Не стримуй..."

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