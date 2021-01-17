Німецька модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з голлівудським актором Бредом Піттом, вразила спекотним постільним образом

Як передає Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відверте фото, для якого вбралася в екстремально коротку білу сукню зі шнурівкою спереду. Ніколь залишила стрічки корсета розв'язаними, через що вони опинилися у неї між стегон.

У такому вигляді Ніколь Потуральскі прилягла на ліжко, поділ її сукні при цьому злегка задерся і ледь не засвітив зайве. Модель дозволила шанувальникам милуватися своїми стрункими ногами і ідеальною фігурою, проте обличчя залишила за кадром.

"Будь всім", - підписала вона спокусливий кадр.

Багато користувачів соціальної мережі прийшли в захват, побачивши таку красу, і поскупилися на приємні коментарі:

"Смакота"; "Мама мія"; "будь собою"; "Королева"; "миле фото"; "Ох, чарівна"; "приємна неділя"; " О Боже. Чи може ця дівчина стати ще гаряче? Вау"; "сукня ідеально тобі йде";" за межею всього";" ти благородна принцеса"; " Будь собою, будь справжньою, будь естетичною, інший. Яка прекрасна твоя фотографія, вся Божественна".

Раніше Ніколь Потуральскі виклала фото, на якому присиділа в кріслі без одягу і білизни. Модель виставила вперед одну ногу, а другу загнула, щоб прикрити інтимні місця, бюст же красуня прикрила руками і журналом.

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