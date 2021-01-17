С такой всегда приятно просыпаться

Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с голливудским актером Брэдом Питтом, поразила жарким постельным образом

Как передает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое откровенное фото, для которого нарядилась в экстремально короткое белое платье со шнуровкой спереди. Николь оставила ленты корсета развязанными, из-за чего они очутились у нее между бедер.

В таком виде Николь Потуральски прилегла на кровать, подол ее платья при этом слегка задрался и едва не засветил лишнее. Модель позволила поклонникам любоваться своими стройными ногами и идеальной фигурой, однако лицо оставила за кадром.

"Будь всем", - подписала она соблазнительный кадр.

Многие пользователи социальной сети пришли в восторг, увидев такую красоту, и поскупились на приятные комментарии:

"Вкуснятина"; "Мама мия"; "будь собой"; "Королева"; "Милое фото"; "Ох, волшебная"; "приятное воскресенье"; "О Боже. Может ли эта девушка стать еще горячее? Вау"; "Платье идеально тебе идет"; "За гранью всего"; "ты благородная принцесса"; "Будь собой, будь настоящей, будь эстетичной, другой. Какая прекрасная твоя фотография, вся божественная".

Ранее Николь Потуральски выложила фото, на котором присидела в кресле без одежды и белья. Модель выставила вперед одну ногу, а вторую загнула, чтобы прикрыть интимные места, бюст же красотка прикрыла руками и журналом.

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