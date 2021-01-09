Немецкая модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, ошеломила соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 28-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в нижнем белье, приспустив джинсы.

Так, стройная и загорелая Николь продемонстрировала аппетитную фигурку в белом бюстгальтере и такого же цвета трусиках с высокой талией.

Девушка чувствует себя раскованно перед камерой, чем только радует своих фанатов. Эффектно расстегнув ширинку, модель взвинтила публику до предела, прям заставила напрячься. Невозможно не обратить внимание на ее упругие формы и "осиную" талию.

Пользователи засыпали Потуральски комплиментами в комментариях:

"❤️ эстетично"

"Новое толкование бабушкиного белья 😁"

"Новое белье - это всегда красиво!"

"Мне это нравится! Мышцы!"

"Барби👌"

"💕Ты хорошо выглядишь во всем"

"Удивительное тело 😍"

"Ух, это теплое белье, оно мне нравится❤️"

Напомним, роман Потуральски с голливудским красавчиком Питтом продлился недолго. Впервые вместе их заметили в августе прошлого года, а уже в ноябре стало известно о разрыве.

«Это никогда не было так серьезно, как предполагалось», - отмечал осведомленный источник. Появилась информация, что инициатором расставания стал Питт, для которого открытый брак Николь (девушка замужем за немецким ресторатом Роландом Мэри) оказался уж "слишком". Поэтому этой связи пришел конец. Примечательно, что многие называли молодую экс-любовницу Питта "копией Анджелины", бывшей жены актера.

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