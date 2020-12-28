Звезда показала свои невероятные формы без стеснения

Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, расселась в кресле в горячей позе

Известная красотка демонстрирует самые жаркие места в смелых позах, пишет Politeka.net. В этот раз Николь предстала в мягком зеленом кресле, показывая идеальную фигуру.

Модель надела бежевую блузу на голое тело и кокетливо распахнула ее. Красотка посветила оголенной грудью без каких-либо стеснений.

Кроме рубашки на Потуральски ничего не было. Она задрала ножки, хвастаясь обнаженными бедрами. Ткань прикрыла самое интимное, когда красотка слегка расставила ножки.

Модель откинула голову вбок вместе с черными волосами. На лице знаменитости не было макияжа, но и без него она выглядит просто неописуемо хорошо.

"Есть одна вещь, которую нужно помнить, чтобы не происходило вокруг. Я всегда буду предпочитать любовь ненависти, радость грусти и поддержку ревности 🤍", - написала Николь.

За час пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети поддержали модель, а также написали много комплиментов.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски сфотографировала себя в спальне, стоя у зеркала. За звездой заметна белоснежная постель.

Модель была в платье, которое надевается под другие наряды. Белый легкий, полупрозрачный наряд имел шнуровку впереди, шелковые ленты которой, звезда решила не завязывать.

Ранее сообщалось, что Николь Потуральски позировала в кофточке, под которой виднелся белый топ. Красотка дала возможность рассмотреть приличное декольте во всей красоте. Как можно понять, Николь занялась спортом, и рассказывает о своих тренировках.

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