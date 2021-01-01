Супермодель Николь Потуральски, которую называют бывшей любовницей актера Брэда Питта, восхитила невероятной фигурой на отдыхе
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице красотки в Instagram.
«Привет 2021! Передав всем нам наилучшие пожелания в этом новом году, позвольте нам поскорее обнять и всегда стараться извлечь максимум из любой ситуации», - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии можно заметить, что Потуральски загорает без купальника, пощекотав нервишки игривым взглядом.
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«Самое время для пляжа. После такого трудного года, это самое оно», «невероятный вид», «ты бесконечно красивая, Николь», «боже, до чего же ты хороша. Просто бесподобная», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, модель Николь Потуральски, бывшая любовница Брэда Питта, показала себя в свежем образе
На фото Потуральски показалась в пиджаке и штанах. Красотка приоткрыла наряд, хвастаясь отсутствием белья под ним. Волосы девушка оставила распущенными, а рукой взялась за талию. Модель держала в руке телефон и снимала себя на телефон в зеркале. Снимок получился светлым и даже немного пикантным.
"3,2,1 считая дни .. почти 2021 год", - написала звезда под фото.
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