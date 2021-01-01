Супермодель Николь Потуральски, которую называют бывшей любовницей актера Брэда Питта, восхитила невероятной фигурой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице красотки в Instagram.

«Привет 2021! Передав всем нам наилучшие пожелания в этом новом году, позвольте нам поскорее обнять и всегда стараться извлечь максимум из любой ситуации», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно заметить, что Потуральски загорает без купальника, пощекотав нервишки игривым взглядом.

«Самое время для пляжа. После такого трудного года, это самое оно», «невероятный вид», «ты бесконечно красивая, Николь», «боже, до чего же ты хороша. Просто бесподобная», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Николь Потуральски, бывшая любовница Брэда Питта, показала себя в свежем образе

На фото Потуральски показалась в пиджаке и штанах. Красотка приоткрыла наряд, хвастаясь отсутствием белья под ним. Волосы девушка оставила распущенными, а рукой взялась за талию. Модель держала в руке телефон и снимала себя на телефон в зеркале. Снимок получился светлым и даже немного пикантным.

"3,2,1 считая дни .. почти 2021 год", - написала звезда под фото.

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