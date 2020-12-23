Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя в необычном образе

На фото девушка позирует в черном бикини и штанах. Красотка устроилась удобно на пляже, а волосы оставила распущенными. Николь закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь солнечной погодой. Кадр получился очень легким и соблазнительным, ведь модель не стеснялась себя показать в минуты релакса. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, так как красотка кадр выбросила в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Безумный ангел, чистая красота"

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В этот раз Потуральски предстала в малиновой блузе с короткими рукавами. Соблазнительница лишь одну пуговицу оставила застегнутой, поэтому она посверкала своим упругим животом.

Сообщалось, что Бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски, выложила новые снимки на радость фанатам.

На них модель позирует в одежде молочного цвета перед зеркалом. Николь Потуральски кокетливо расстегнула атласную блузку и засветила кружевной бюстгальтер и аккуратную грудь небольшого размера, а также плоский животик.

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