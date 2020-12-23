Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в необычном виде
На фото Николь показалась в штанах и кофте. Красотка задрала верхнюю одежду, сверкая идеальным животиком. В руках у девушки можно увидеть сумочку, а на руке кольцо. Модель не стеснялась себя показать и снимала всю красоту на телефон. На других кадрах Николь показала еще несколько ракурсов, в которых похвасталась и худыми ножками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Миру нужно, чтобы вы улыбались", - написала красотка.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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"По уши", "Наступил пяткой в собачью помету", "самый подходящий наряд для страны", "Просто улыбнись и жизнь будет хорошей! Это мое рождественское желание!", "Невероятно сногсшибательная и очень красивая дама", "Вау, твоя красота слишком велика! когда ты приедешь", "Нико, миру нужна твоя жена".
Сообщалось, что немецкая модель Николь Потуральски порадовала публику свежими фото.
Модель прогулялась улицами Берлина в коротенькой коричневой кофте и в костюме такого же цвета, состоящим из пиджака и узких штанов. Лук дополнили необычная шляпка, напоминающая утепленный вариант панамки, небольшая сумочка и высокие кожаные ботинки.
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