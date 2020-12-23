Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в необычном виде

На фото Николь показалась в штанах и кофте. Красотка задрала верхнюю одежду, сверкая идеальным животиком. В руках у девушки можно увидеть сумочку, а на руке кольцо. Модель не стеснялась себя показать и снимала всю красоту на телефон. На других кадрах Николь показала еще несколько ракурсов, в которых похвасталась и худыми ножками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Миру нужно, чтобы вы улыбались", - написала красотка.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"По уши", "Наступил пяткой в ​​собачью помету", "самый подходящий наряд для страны", "Просто улыбнись и жизнь будет хорошей! Это мое рождественское желание!", "Невероятно сногсшибательная и очень красивая дама", "Вау, твоя красота слишком велика! когда ты приедешь", "Нико, миру нужна твоя жена".

Сообщалось, что немецкая модель Николь Потуральски порадовала публику свежими фото.

Модель прогулялась улицами Берлина в коротенькой коричневой кофте и в костюме такого же цвета, состоящим из пиджака и узких штанов. Лук дополнили необычная шляпка, напоминающая утепленный вариант панамки, небольшая сумочка и высокие кожаные ботинки.

Напомним, юная экс-любовница Брэда Питта в мини-бикини позабыла о скромности

А еще Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта в узких кожаных штанах заворожила бюстом без белья

Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта дала заглянуть в свое бесстыжее декольте экстремально близко



