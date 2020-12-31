Известная модель Николь Потуральски, бывшая любовница Брэда Питта, показала себя в свежем образе

На фото Потуральски показалась в пиджаке и штанах. Красотка приоткрыла наряд, хвастаясь отсутствием белья под ним. Волосы девушка оставила распущенными, а рукой взялась за талию. Модель держала в руке телефон и снимала себя на телефон в зеркалом. Снимок получился светлым и даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"3,2,1 считая дни .. почти 2021 год", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться следующих 365 дней с вами", "Красивые девушки со всего мира. Я мог бы преследовать, но мое время было бы потрачено зря. Они ничего не получили от тебя, детка", "С Новым годом, прекрасная женщина!", "Ты всегда топ", "Боже, ты красивая", "Какая абсолютная сила среди женщин", "Посмотри на эту девушку. Чистый огонь".

Сообщалось, что известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, расселась в кресле в горячей позе.

Модель надела бежевую блузу на голое тело и кокетливо распахнула ее. Красотка посветила оголенной грудью без каких-либо стеснений.

Кроме рубашки на Потуральски ничего не было. Она задрала ножки, хвастаясь обнаженными бедрами. Ткань прикрыла самое интимное, когда красотка слегка расставила ножки.

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