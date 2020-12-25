Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала свои совершенства в коротком платьишке

Красотка впечатляет своими изгибами в нарядах, которые слишком смелые, пишет Politeka.net. Звезда любит делать селфи, показывая свои идеальные формы.

В этот раз Николь сфотографировала себя в спальне, стоя у зеркала. За звездой заметна белоснежная постель.

Модель была в платье, которое надевается под другие наряды. Белый легкий, полупрозрачный наряд имел шнуровку впереди, шелковые ленты которой, звезда решила не завязывать.

Тонкие бретельки на плечах придавали образу особого момента, ведь они держались на бантиках.

Различные украшения завершили образ Николь.

Позже красотка легла на постель, слегка задрав наряд и сверкая округлыми бедрами со стройными ножками.

"24.12.2020 с Рождеством всех моих друзей и поклонников, пусть это будет сладкое время для всех вас, наполненное любовью и смехом. Обнимаю, ваша Нико 🤍🤍", - написала звезда.

За час пост собрал около 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону соблазнительницы массу приятных сообщений, и поблагодарили ее за пожелания.

Ранее мы писали, что Нико Потуральски предстала в малиновой блузе с короткими рукавами. Соблазнительница лишь одну пуговицу оставила застегнутой, поэтому она посверкала своим упругим животом.

Ткань обтянула шикарную грудь звезды, и из нее пробивалось самое интимное, ведь Николь решила не надевать белья.

Фото вышло очень горячим и получило много восторженных комментариев.

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