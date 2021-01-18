Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови в поїзді
Цього разу на компанію поскаржилися пасажирка поїзда Ворохта-Київ, яким вона поверталася до столиці з Івано-Франківської області.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
Під час поїздки з вікон текла вода. При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль українки була мокрою.
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"Вода з вікон текла струмком так, що вся постіль була мокра", - поскаржилася жінка, згадуючи поїздку в поїзді.
Провідник поїзда запропонував їй ганчірку, щоб зупиняти воду, яка текла з вікна. За словами пасажирки, куртки і верхні речі, які висіли біля вікна, на ранок примерзли до вікон і їх довелося віддирати.
Варто відзначити, що Укрзалізниця постійно влипає в скандали. Так, нещодавно в поїзді" Інтерсіті " №746 більшість пасажирів перебували без масок, а у провідника маска надіта неправильно і нікого нічого не хвилює. Ніхто не робить зауважень і ігнорує грубі порушення карантинних норм.
Пасажирка розповіла, що була просто в шоці від побаченого, адже у вагоні знаходилося не більше 20% людей в масках, а сам вагон повністю заповнений.
Жінка запитала у провідника, чому в поїзді ніхто не дотримується карантин і не піклується про запобіжні заходи, на що провідник їй відповів, що він повинен міряти тільки температуру.
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