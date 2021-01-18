Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови в поїзді

Цього разу на компанію поскаржилися пасажирка поїзда Ворохта-Київ, яким вона поверталася до столиці з Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Під час поїздки з вікон текла вода. При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль українки була мокрою.

"Вода з вікон текла струмком так, що вся постіль була мокра", - поскаржилася жінка, згадуючи поїздку в поїзді.

Провідник поїзда запропонував їй ганчірку, щоб зупиняти воду, яка текла з вікна. За словами пасажирки, куртки і верхні речі, які висіли біля вікна, на ранок примерзли до вікон і їх довелося віддирати.

Варто відзначити, що Укрзалізниця постійно влипає в скандали. Так, нещодавно в поїзді" Інтерсіті " №746 більшість пасажирів перебували без масок, а у провідника маска надіта неправильно і нікого нічого не хвилює. Ніхто не робить зауважень і ігнорує грубі порушення карантинних норм.

Пасажирка розповіла, що була просто в шоці від побаченого, адже у вагоні знаходилося не більше 20% людей в масках, а сам вагон повністю заповнений.

Жінка запитала у провідника, чому в поїзді ніхто не дотримується карантин і не піклується про запобіжні заходи, на що провідник їй відповів, що він повинен міряти тільки температуру.

Нагадаємо, НП з поїздом "Укрзалізниці": знаменитий "Бориспільський Експрес" зійшов з рейок, кадри.

Як повідомляла Politeka, п'яний чоловік заблокував всі потяги в Одеській області: кадри того, що відбувається.

Також Politeka писала, що трагедія трапилася в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП.