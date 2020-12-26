На Полтавщине на Рождество загорелся поезд. По данным спасателей, в результате ЧП погибли люди
Пожар произошел 25 декабря на территории структурного подразделения "Укрзализныци" в с. Копили Полтавской области. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области, возгорание случилось в вагоне поезда.
Звонок о ЧП поступил в Службу спасения «101» около девяти часов вечера. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные, которые тут же приступили к борьбе с огнем. Локализовать возгорание удалось к 11 вечера, а уже в 00:27 пожар был полностью ликвидирован.
При этом, во время тушения спасатели обнаружили в вагоне тела двух человек. К тому моменту они уже не подавали признаков жизни.
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Сильный пожар уничтожил внутреннее оборудование поезда и облицовку вагона.
Всего в тушении пожара участвовали 8 человек и 3 единицы техники.
Точные причины возгорания пока неизвестны. Их выяснением занимаются специалисты.
Ранее мы писали, что во Львове автобус с пассажирами загорелся на ходу.
ЧП произошло в три часа дня. По предварительной информации возгорание транспортного средства произошло в моторном отсеке.
Отмечается, что в салоне горящего транспорта находились пассажиры и водитель.
К счастью, никто в результате ЧП не пострадал - люди самостоятельно выбрались из транспорта.
Напомним, жуткий пожар охватил квартиру в Харькове, пенсионерка оказалась в западне: кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, спасателей экстренно переводят на усиленный режим, готовы поднять авиацию: что происходит.
Также Politeka писала, что автобус с людьми вспыхнул посреди города, слетелись десятки спасателей: детали и кадры с места ЧП.