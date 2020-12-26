С огнем боролись несколько часов

На Полтавщине на Рождество загорелся поезд. По данным спасателей, в результате ЧП погибли люди

Пожар произошел 25 декабря на территории структурного подразделения "Укрзализныци" в с. Копили Полтавской области. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области, возгорание случилось в вагоне поезда.

Звонок о ЧП поступил в Службу спасения «101» около девяти часов вечера. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные, которые тут же приступили к борьбе с огнем. Локализовать возгорание удалось к 11 вечера, а уже в 00:27 пожар был полностью ликвидирован.

При этом, во время тушения спасатели обнаружили в вагоне тела двух человек. К тому моменту они уже не подавали признаков жизни.

Сильный пожар уничтожил внутреннее оборудование поезда и облицовку вагона.

Всего в тушении пожара участвовали 8 человек и 3 единицы техники.

Точные причины возгорания пока неизвестны. Их выяснением занимаются специалисты.

Ранее мы писали, что во Львове автобус с пассажирами загорелся на ходу.

ЧП произошло в три часа дня. По предварительной информации возгорание транспортного средства произошло в моторном отсеке.

Отмечается, что в салоне горящего транспорта находились пассажиры и водитель.

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал - люди самостоятельно выбрались из транспорта.

Напомним, жуткий пожар охватил квартиру в Харькове, пенсионерка оказалась в западне: кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, спасателей экстренно переводят на усиленный режим, готовы поднять авиацию: что происходит.

Также Politeka писала, что автобус с людьми вспыхнул посреди города, слетелись десятки спасателей: детали и кадры с места ЧП.