Автобус с пассажирами в салоне загорелся на ходу

Как передает Politeka.net, кадры и подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в три часа дня во Львове.

По предварительной информации возгорания транспортного средства произошло в моторном отсеке.

Отмечается, что в салоне горящего транспорта находились пассажиры и водитель.

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал - люди самостоятельно выбрались из транспорта. На месте происшествия работали 20 пожарных. Также для тушения пламени задействовали 3 единицы спецтехники.

Стоит отметить, что не так давно похожий инцидент произошел и на трассе Днепр – Кривой Рог.

В Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с пассажирами

Во время инцидента в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. Все пассажиры покинули салон транспортного средства до их приезда и остались живы.

Также мы сообщали, что 28 ноября в общежитии харьковского ВУЗа произошел мощный пожар. В пятиэтажное здание студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета оперативно слетелись пожарные.

На момент прибытия спасателей горела комната на пятом этаже, из общежития эвакуировали сто человек.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.



