Украинских спасателей в условиях новогодних праздников перевели на усиленный режим работы

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели сейчас осуществляют профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения ЧС.



"В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - информируют в пресс-службе ведомства.



Более того, в период с 9:00 25 декабря по 28 декабря было организовано взаимодействие с местными властями, органами Нацполиции, а также службами по вопросам ТБ в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий.



В ГСЧС подчеркнули, что при необходимости и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций готовы задействовать авиацию, а именно Ан-26.

Ранее мы рассказывали, что в Кабмине сжалились над украинцами и ослабили громкий запрет.

Так, согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, продлены часы работы кафе и ресторанов в карантин, но только в новогоднюю ночь.

Власти разрешили работу общепитов до 7 часов 1 января. Ранее они требовали от заведений закрыться уже в 1 ночи.

Что касается остальных дней, то все остается по-прежнему: на сегодня работа кафе и ресторанов запрещена с 23 до 7 часов, согласно правилам карантина.

Напомним, Кабмин "переделал" карантинные ограничения