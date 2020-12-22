К чему готовиться

Украинцам озвучили сроки проведения масштабной вакцинации в условиях пандемии китайского вируса

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

План вакцинации населения был одобрен штабом Минздрава.

Как отмечают в Центре общественного здоровья, для масштабной вакцинации населения будут использовать уже имеющуюся базу пунктов прививок, мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации.

В течение следующих двух лет власти рассчитывают привить от китайского вируса не менее половины населения Украины (около 20 млн человек).

Более того, оперативным штабом Минздрава были разработаны несколько этапов вакцинации:

Январь-апрель 2021 - будут привиты люди с высоким риском инфицирования и развития болезни, и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

Апрель-июнь 2021 - попадают под "волну" люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития болезни, и те, кто предоставляет населению медицинские услуги;

Июнь-сентябрь 2021 - украинцы с высоким риском инфицирования и развития вирусной болезни, а также те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

Сентября 2021-март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития болезни, и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

В пресс-службе отметили, что план вакцинации населения будут изменять каждые две недели, чтобы он соответствовал реалиям.

В Центре общественного здоровья рассчитывают, что первую партию вакцины Украина получит уже в первом квартале 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что Великобритания ушла на локдаун из-за вспышки нового штамма китайского вируса.

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Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

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