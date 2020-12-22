Украинцам озвучили сроки проведения масштабной вакцинации в условиях пандемии китайского вируса
Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
План вакцинации населения был одобрен штабом Минздрава.
Как отмечают в Центре общественного здоровья, для масштабной вакцинации населения будут использовать уже имеющуюся базу пунктов прививок, мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации.
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В течение следующих двух лет власти рассчитывают привить от китайского вируса не менее половины населения Украины (около 20 млн человек).
Более того, оперативным штабом Минздрава были разработаны несколько этапов вакцинации:
- Январь-апрель 2021 - будут привиты люди с высоким риском инфицирования и развития болезни, и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
- Апрель-июнь 2021 - попадают под "волну" люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития болезни, и те, кто предоставляет населению медицинские услуги;
- Июнь-сентябрь 2021 - украинцы с высоким риском инфицирования и развития вирусной болезни, а также те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- Сентября 2021-март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития болезни, и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
В пресс-службе отметили, что план вакцинации населения будут изменять каждые две недели, чтобы он соответствовал реалиям.
В Центре общественного здоровья рассчитывают, что первую партию вакцины Украина получит уже в первом квартале 2021 года.
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