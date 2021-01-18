Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в поезде

На этот раз на компанию пожаловались пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Во время поездки из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.

"Вода из окон текла ручьём так, что вся постель была мокрая", - пожаловалась женщина, вспоминая поездку в поезде.

Проводник поезда предложил ей тряпку, чтобы останавливать течь из окна. По словам пассажирки, куртки и верхние вещи, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам и их пришлось отдирать.

Стоит отметить, что Укрзализныця постоянно влипает в скандалы. Так, недавно в поезде "Интерсити" №746 большинство пассажиров находились без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует. Никто не делает замечаний и игнорирует грубые нарушения карантинных норм.

Пасажирка рассказала, что была просто в шоке от увиденного, ведь в вагоне находилось не более 20% людей в масках, а сам вагон полностью заполнен.

Женщина спросила у проводника, почему в поезде никто не соблюдает карантин и не заботится о мерах предосторожности, на что проводник ей ответил, что он должен мерить только температуру.

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