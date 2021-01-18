Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в поезде
На этот раз на компанию пожаловались пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Во время поездки из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.
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"Вода из окон текла ручьём так, что вся постель была мокрая", - пожаловалась женщина, вспоминая поездку в поезде.
Проводник поезда предложил ей тряпку, чтобы останавливать течь из окна. По словам пассажирки, куртки и верхние вещи, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам и их пришлось отдирать.
Стоит отметить, что Укрзализныця постоянно влипает в скандалы. Так, недавно в поезде "Интерсити" №746 большинство пассажиров находились без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует. Никто не делает замечаний и игнорирует грубые нарушения карантинных норм.
Пасажирка рассказала, что была просто в шоке от увиденного, ведь в вагоне находилось не более 20% людей в масках, а сам вагон полностью заполнен.
Женщина спросила у проводника, почему в поезде никто не соблюдает карантин и не заботится о мерах предосторожности, на что проводник ей ответил, что он должен мерить только температуру.
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