Відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла про вчинок, який не змогла пробачити колишньому чоловікові Нуріку Кухілаві

В програмі "Неймовірна правда про зірок" на каналі СТБ зірка "Євробачення" зізналася, що довго терпіла поведінку батька своєї дочки Нани, сподіваючись зберегти сім'ю, передає Politeka.net. Анастасія знаходила докази невірності Нуріка, але постійно прощала заради дочки.

"Зради були на постійній основі. Я навіть сама знайшла в його телефоні листування", - зазначила співачка під час інтерв'ю.

Анастасія Приходько прийняла вольове рішення і розірвала стосунки з Кухілавою тільки після того, як чоловік підняв руку на маленьку дочку Нану. Виконавиця зрозуміла, що більше не може ризикувати і боротися за шлюб з такою нестриманою людиною.

"Це було один раз. Вона була ще дуже маленька - всього два з половиною роки. Він просто був агресивний. У нього психіка була дуже збудженою. Я вирішила - якщо буду страждати, то хто буде любити дитину?" - висловилася Анастасія і підкреслила, що зараз навіть не спілкується з колишнім чоловіком.

Знаменитість народила дочку в 2010 році, а незабаром після розставання з Нуріком Кухілавою вийшла заміж за бізнесмена на ім'я Олександр (прізвище обранця вона наполегливо тримає в таємниці). Варто відзначити, що весілля в 2013 році пройшла без зайвого пафосу, замість святкових нарядів наречений і наречена прийшли в ЗАГС в чорно-білих спортивних костюмах. У 2019 році Анастасія і її чоловік зважилися на новий етап у відносинах і повінчалися. Зараз вони виховують спільного сина Гордія.

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