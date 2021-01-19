Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала о поступке, который не смогла простить бывшему мужу Нурику Кухилаве

В программе "Неймовірна правда про зірок" на канале СТБ звезда "Евровидения" призналась, что долго терпела поведение отца своей дочери Наны, надеясь сохранить семью, передает Politeka.net. Анастасия находила доказательства неверности Нурика, но постоянно прощала ради дочери.

"Измены были на постоянной основе. Я даже сама нашла в его телефоне переписку", - отметила певица во время интервью.

Анастасия Приходько приняла волевое решение и разорвала отношения с Кухилавой только после того, как мужчина поднял руку на маленькую дочь Нану. Исполнительница поняла, что больше не может рисковать и бороться за брак с таким несдержанным человеком.

"Это было один раз. Она была еще очень маленькая – всего два с половиной года. Он просто был агрессивный. У него психика была очень возбужденной. Я решила – если буду страдать, то кто будет любить ребенка?" – высказалась Анастасия и подчеркнула, что сейчас даже не общается с бывшим супругом.

Знаменитость родила дочь в 2010 году, а вскоре после расставания с Нуриком Кухилавой вышла замуж за бизнесмена по имени Александр (фамилию избранника она упорно держит в тайне). Стоит отметить, что свадьба в 2013 году прошла без лишнего пафоса, вместо праздничных нарядов жених и невеста пришли в ЗАГС в черно-белых спортивных костюмах. В 2019 году Анастасия и ее муж решились на новый этап в отношениях и обвенчались. Сейчас они воспитывают совместного сына Гордея.

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