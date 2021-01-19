Пішов з життя український ведучий Володимир Тарантюк



Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті телерадіокомпанії "НТК".



" З сумом повідомляємо про смерть нашого колеги, ведучого радіо "Сяйво" Володимира Тарантюка. Співчуваємо рідним та друзям... Попрощатися з Володимиром Тарантюком можна у церкві святого Йосафата. Псалтир читатимуть у середу, 20 січня, о 17:00 годині. Похорон відбудеться у четвер, 21 січня, о 10:00 годині. ", - йдеться в повідомленні.



Він працював на "Радіо Сяйво" в місті Коломия.

Причини смерті молодого радіо-ведучого не повідомляються.

Українці в мережі також висловили співчуття рідним і близьким Володимира.