Пішов з життя український ведучий Володимир Тарантюк

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті телерадіокомпанії "НТК".

" З сумом повідомляємо про смерть нашого колеги, ведучого радіо "Сяйво" Володимира Тарантюка. Співчуваємо рідним та друзям... Попрощатися з Володимиром Тарантюком можна у церкві святого Йосафата. Псалтир читатимуть у середу, 20 січня, о 17:00 годині. Похорон відбудеться у четвер, 21 січня, о 10:00 годині. ", - йдеться в повідомленні.

Він працював на "Радіо Сяйво" в місті Коломия.

Причини смерті молодого радіо-ведучого не повідомляються.

Українці в мережі також висловили співчуття рідним і близьким Володимира.

"Вічна пам'ять, співчуття рідним", "Нехай з Богом спочиває ... Щирі співчуття рідним", "Нехай з Богом спочиває. Вічна пам'ять! Щирі співчуття рідним", - писали українці в мережі.

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