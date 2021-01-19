Ушел из жизни украинский ведущий Владимир Тарантюк

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте телерадиокомпании "НТК".

"С грустью сообщаем о смерти нашего коллеги, ведущего радио "Сяйво" Владимира Тарантюка. Сочувствуем родным и друзьям ... Проститься с Владимиром Тарантюком можно в церкви святого Иосафата. Псалтырь читать в среду, 20 января, в 17:00 часов. Похороны состоятся в четверг, 21 января, в 10:00", - говорится в сообщении.

Он работал на "Радіо Сяйво" в городе Коломыя.

Причины смерти молодого радио-ведущего не сообщаются.

Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким Владимира.

"Вечная память, соболезнования родным", "Пусть с Богом покоится ... Искренние соболезнования родным", "Пусть с Богом покоится. Вечная память! Искренние соболезнования родным", - писали украинцы в сети.

Популярные статьи сейчас

Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."

45-летняя Могилевская в экстра-мини сразила наповал пикантной позой: "Пора деток заводить"

71-летняя Алла Пугачева не сдержала слез перед камерами, что случилось с примадонной: "Это старческое..."

Продление локдауна, в Кабмине экстренно объявили свое решение: "С 25 января мы перейдем в..."

Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Показать еще