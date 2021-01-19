Ушел из жизни украинский ведущий Владимир Тарантюк



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте телерадиокомпании "НТК".



"С грустью сообщаем о смерти нашего коллеги, ведущего радио "Сяйво" Владимира Тарантюка. Сочувствуем родным и друзьям ... Проститься с Владимиром Тарантюком можно в церкви святого Иосафата. Псалтырь читать в среду, 20 января, в 17:00 часов. Похороны состоятся в четверг, 21 января, в 10:00", - говорится в сообщении.



Он работал на "Радіо Сяйво" в городе Коломыя.

Причины смерти молодого радио-ведущего не сообщаются.

Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким Владимира.

"Вечная память , соболезнования родным", "Пусть с Богом покоится ... Искренние соболезнования родным", "Пусть с Богом покоится. Вечная память! Искренние соболезнования родным", - писали украинцы в сети.



