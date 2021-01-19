Ушел из жизни украинский ведущий Владимир Тарантюк
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте телерадиокомпании "НТК".
"С грустью сообщаем о смерти нашего коллеги, ведущего радио "Сяйво" Владимира Тарантюка. Сочувствуем родным и друзьям ... Проститься с Владимиром Тарантюком можно в церкви святого Иосафата. Псалтырь читать в среду, 20 января, в 17:00 часов. Похороны состоятся в четверг, 21 января, в 10:00", - говорится в сообщении.
Он работал на "Радіо Сяйво" в городе Коломыя.
Причины смерти молодого радио-ведущего не сообщаются.
Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким Владимира.
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