Серце відомого політика і засновника "Народного руху України" Володимира Черняка зупинилося на 80 - му році життя

Сумна інформація з'явилася на офіційній сторінці патріота в Facebook.

Трагедія сталася вчора, 18 січня.

Повідомляється, що Володимир Черняк помер після тривалої боротьби з китайським вірусом.

"Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди! Вічна пам’ять!",- йдеться в повідомленні.

"Володимир Кирилович був дуже гідною людиною, справжнім патріотом України.... Щирі співчуття рідним і близьким!", "Вічна пам'ять", " Грамотний був економіст, умів відстоювати свою точку зору. Україні його буде не вистачати! Так само як і нам, його друзям!", "Боже, прийми Свого раба", "людина з великої літери", - написали українці в коментарях.

Зазначимо, що Володимир Черняк був народним депутатом СРСР і нардепом України двох скликань.

Політик також був одним із засновників "Народного руху України" і відкрито заявляв, що Україна залежала від Росії та інших "союзних" республік.

Володимир Черняк був прихильником інтеграції України до Європейського Союзу, а виступав за зростання платоспроможного попиту.

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