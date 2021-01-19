Сердце известного политика и основателя "Народного руху України" Владимира Черняка остановилось на 80-м году жизни

Печальная информация появилась на официальной странице патриота в Facebook.

Трагедия произошла вчера, 18 января.

Сообщается, что Владимир Черняк умер после длительной борьбы с китайским вирусом.

"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук — Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после долговременной борьбы с ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда! Вечная память!", - говорится в сообщении.

"Владимир Кириллович был очень достойным человеком, настоящим патриотом Украины.... Искренние соболезнования родным и близким!", "Вечная память", "Грамотный был экономист, умел отстаивать свою точку зрения. Украине его будет не хватать! Равно как и нам, его друзьям!", "Боже, прими своего раба", "Человек с большой буквы", - написали украинцы в комментариях.

Отметим, что Владимир Черняк был народным депутатом СССР и нардепом Украины двух созывов.

Политик также был одним из основателей "Народного руху України" и открыто заявлял, что Украина зависела от России и других "союзных" республик.

Владимир Черняк был сторонником интеграции Украины в Европейский Союз, а выступал за рост платежеспособного спроса.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце именитого украинского комика.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.