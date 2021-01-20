Переможниця четвертого сезону шоу "Від пацанки до панянки" Женя Мазур розповіла про зміни, які з нею відбулися після проекту

За словами дівчини, вона схудла на 15 кг і переїхала в Одесу, де почала нове життя, передає «Обозреватель».

Крім того, Мазур пройшла лікування від наркоманії в реабілітаційному центрі і повністю відмовилася від заборонених речовин.

"Я змінилася, більше не вживаю! Тому що вірю в свою значимість. Хоч наркоманія-хвороба, з якою я борюся досі кожен день, вірю, я сильніша за неї", – заявила Мазур.

Також вона дала важливу пораду всім учасницям проекту. Зараз Женя чекає старту нового сезону реаліті, щоб побачити перевтілення інших дівчат.

"Після виходу за двері Школи леді кожна з учениць в першу чергу повинна повірити в себе. Тільки з вірою в свої сили, в нову себе всі цілі досягнуться і всі мрії збудуться. Щоб не повернутися до старого життя, потрібно хотіти чогось кращого і світлого. Необхідно пам'ятати, як було важко вилазити з болота", – підсумувала переможниця "Від пацанки до панянки" Женя Мазур.

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