Победительница четвертого сезона шоу "Від пацанки до панянки" Женя Мазур рассказала о переменах, которые с ней произошли после проекта

По словам девушки, она похудела на 15 кг и переехала в Одессу, где начала новую жизнь, передает «Обозреватель».

Кроме того, Мазур прошла лечение от наркомании в реабилитационном центре и полностью отказалась от запрещенных веществ.

"Я изменилась, больше не употребляю! Потому что верю в свою значимость. Хоть наркомания – болезнь, с которой я борюсь до сих пор каждый день, верю, я сильнее ее", – заявила Мазур.

Также она дала важный совет всем участницам проекта. Сейчас Женя ждет старта нового сезона реалити, чтобы увидеть перевоплощения других девушек.

"После выхода за двери Школы леди каждая из учениц в первую очередь должна поверить в себя. Только с верой в свои силы, в новую себя все цели достигнутся и все мечты сбудутся. Чтобы не вернуться к старой жизни, нужно хотеть чего-то лучшего и светлого. Необходимо помнить, как было тяжело вылезать из болота ", – подытожила Мазур.

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