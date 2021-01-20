Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян підкорила фігурою в цікавому вбранні

Модель стала кумиром мільйонів завдяки своїм пишним формам, які гідні тільки захоплення, писати Politeka.net. Користувачі Мережі не втомлюються згадувати образи Кім в цікавих образах.

В одному з фан-груп розмістили фото, яке було зроблено в 2017 році.

Красуня одягла, ймовірно, на голе тіло один шкіряний жакет-плаття.

Шикарне тіло виблискувало від сяйва на ніс лосьйону. Груди спокусливо визирала з декольте надаючи образу неймовірної спокусливості.

Стрункі засмаглі ніжки також красиво блищали.

На той момент модель змінила колір волосся - він став білого кольору.

Однак в будь-які роки Кім не зраджує своєму макіяжу з акцентом на пишні вії.

За кілька годин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали знаменитості багато слів про те, як вони захоплюються нею.

"Королева!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян прославилася, знімаючись в реаліті-шоу" Сімейство Кардашьян", а також завдяки своїй дружбі з моделлю Періс Хілтон.

Відома брюнетка зізналася, що своєю славою зобов'язана зірковій блондинці.

Крім того, Кім також стала популярною після того, як над нею потрудилися пластичні хірурги. Зокрема лікарі змінили зірці форми сідниць, які стали більш округлими.

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