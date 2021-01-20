Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила фигурой в интересном наряде
Модель стала кумиром миллионов благодаря своим пышным формам, которые достойны только восхищения, пишет Politeka.net. Пользователи сети не устают вспоминать образы Ким в интересных образах.
В одной из фан-групп разместили фото, которое было сделано в 2017 году.
Красотка надела, вероятно, на голое тело один кожаный жакет-платье.
Шикарное тело сверкало от сияния на несенного лосьона. Грудь искусительно выглядывала из декольте придавая образу невероятной соблазнительности.
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Стройные загорелые ножки также красиво блестели.
На тот момент модель изменила цвет волос - он стал белого цвета.
Однако в любые года Ким не изменяет своему макияжу с акцентом на пышные ресницы.
За несколько часов пост собрал сотни лайков и много комментариев. Пользователи сети написали знаменитости много слов о том, как они восхищаются ею.
"Королева!", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян прославилась, снимаясь в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а также благодаря своей дружбе с моделью Пэрис Хилтон.
Известная брюнетка призналась, что своей славой обязана звездной блондинке.
Кроме того, Ким также стала популярной после того, как над ней потрудились пластические хирурги. В частности врачи изменили звезде формы ягодиц, которые стали более округлыми.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"
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