Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила фигурой в интересном наряде

Модель стала кумиром миллионов благодаря своим пышным формам, которые достойны только восхищения, пишет Politeka.net. Пользователи сети не устают вспоминать образы Ким в интересных образах.

В одной из фан-групп разместили фото, которое было сделано в 2017 году.

Красотка надела, вероятно, на голое тело один кожаный жакет-платье.

Шикарное тело сверкало от сияния на несенного лосьона. Грудь искусительно выглядывала из декольте придавая образу невероятной соблазнительности.

Стройные загорелые ножки также красиво блестели.

На тот момент модель изменила цвет волос - он стал белого цвета.

Однако в любые года Ким не изменяет своему макияжу с акцентом на пышные ресницы.

За несколько часов пост собрал сотни лайков и много комментариев. Пользователи сети написали знаменитости много слов о том, как они восхищаются ею.

"Королева!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян прославилась, снимаясь в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а также благодаря своей дружбе с моделью Пэрис Хилтон.

Известная брюнетка призналась, что своей славой обязана звездной блондинке.

Кроме того, Ким также стала популярной после того, как над ней потрудились пластические хирурги. В частности врачи изменили звезде формы ягодиц, которые стали более округлыми.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"

А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Раскалила до предела"

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "Кажется, скоро треснет"