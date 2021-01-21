Багато перехворіли коронавірусом і намагаються боротися з наслідками, щоб повернути життя
Тому після інфекції дуже важливо не "залежуватися" і намагатися рухатися, незважаючи на слабкість і втому. Так відновлення пройде швидше.
Про це повідомила лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, передає РБК Украина.
"У пацієнтів, які хворіли важко, але без ускладнень, виникає неймовірна слабкість: і фізична, і моральна, аж до депресії. Потрібно, щоб близькі і друзі "ворушили" одужуючу людину, у якої велике бажання лягти на бочок, сховатися під ковдрою і чекати, коли прийде здоров'я", - повідомила медик.
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Від слабкості лікар все-таки рекомендує здійснювати легкі прогулянки, адже однозначно треба розганяти кров по тілу. Крім того, коли працюють м'язи ніг, і голова приходить в порядок.
За словами доктора, потрібно себе змушувати рухатися хоча б по квартирі. Коронавірус в Україні нікуди не зник і продовжує інфікувати людей. Деякі переносять його в легкій формі, але багато випадків і важкого перебігу хвороби.
"Не в силах прогулятися по парку - пройдіть по кімнаті, постійте на балконі, помахайте руками. Організм відгукнеться - з кожним днем буде все легше", - підкреслила лікар.
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