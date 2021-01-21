Многие переболели коронавирусом и пытаются бороться с последствиями, чтобы вернуть жизнь

Потому после инфекции очень важно не "залеживаться" и стараться двигаться, несмотря на слабость и усталость. Так восстановление пройдет быстрее.

Об этом сообщила врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью одному из украинских СМИ, передает РБК Украина.

"У пациентов, болевших тяжело, но без осложнений, возникает невероятная слабость: и физическая, и моральная, вплоть до депрессии. Нужно, чтобы близкие и друзья "шевелили" выздоравливающего человека, у которого большое желание лечь на бочок, укрыться одеялком и ждать, когда придет здоровье", - сообщила медик.

От слабости врач все-таки рекомендует совершать легкие прогулки, ведь однозначно надо разгонять кровь по телу. Кроме того, когда работают мышцы ног, и голова приходит в порядок.

По словам доктора, нужно себя заставлять двигаться хотя бы по квартире. Коронавирус в Украине никуда не исчез и продолжает инфицировать людей. Некоторые переносят его в легкой форме, но много случае и тяжелого течения болезни.

"Не в силах прогуляться по парку – пройдите по комнате, постойте на балконе, помашите руками. Организм откликнется – с каждым днем будет все легче", – подчеркнула врач.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.