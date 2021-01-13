Провідний український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що нас чекає в майбутньому через епідемію коронавірусу

За її прогнозами, в Україні будуть виникати все нові і нові варіанти коронавірусу, зміниться клінічний перебіг захворювання, тобто нас чекають різні сюрпризи.

Про це вона попередила на особистій сторінці в Facebook.

З середини вересня поступово почала зростати кількість важких хворих, серед яких все частіше з'являлися "завислі" пацієнти у віковій групі 40-65 років, що знаходяться по місяцю в стаціонарі, що вимагають активної респіраторної підтримки і величезного ресурсу.

"Десь з середини листопада і по сьогоднішній день на тлі реального поступового зниження кількості хворих в стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких, "завислих" пацієнтів у віці 50-65 років, важко піддаються терапії", - говорить лікар і додає, що одночасно зростає і кількість видужали "вікових" хворих.

"На закінчення скажу наступне. Звичайно, ми ніколи з таким не стикалися. Звичайно, це ніякий не грип ні по захворюваності, ні по смертності, ні по навантаженнях на системи охорони здоров'я, ні по масовості надання мед. допомоги важким хворим. Як на війні, на полі найжорстокішого бою", - зазначила лікар.

Голубовська додала, що будуть виникати все нові і нові варіанти, зміна клінічного перебігу захворювання, нас чекають різні сюрпризи, але ми все-таки більш підготовлені і досвідчені, ніж рік тому.

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