Жорсткий обмеження, що діють до 25 січня, внесли свої корективи в роботу супермаркетів

Так, Кабмін під час локдауну залишив відкритими тільки ті заклади, які відповідають за життєдіяльність.

Незважаючи на те, що магазинам дозволили працювати, купити все ж можна не все - деякі товари опинилися під забороною, зокрема:

одяг

взуття

іграшки

сантехніка

текстиль

будівельний матеріал

меблі

побутова техніка

окуляри

ювелірні вироби.

При цьому у вільному доступі залишаються:

продукти харчування

товари особистої гігієни

побутова хімія

засоби зв'язку

друкована преса

корм для тварин

лікарські засоби

вироби медичного призначення

насіння

засоби для захисту рослин.

Голова МОЗ Максим Степанов під час недавнього брифінгу пояснив спантеличеним українцям, чому вони тимчасово не можуть купити в магазині, наприклад, шкарпетки або батарейки. Справа не в тому, що ці предмети сприяють якимось чином поширенню китайського вірусу. Логіка, на думку Степанова, в тому, щоб відсіяти "зайвих" покупців.

"З 100 осіб, яким потрібно зробити покупки, 20 підуть в супермаркет, щоб купити їжу, 20 придбають засоби гігієни, 20 осіб купувати посуд або побутову техніку... Іншими словами, з 100 осіб, які могли б перебувати на території супермаркету, наражаючись на небезпеку заразитися COVID-19, в магазині будуть знаходитися тільки 40. Отже, ймовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточення, зменшується в рази", - уточнив Степанов.

Той же одяг, додав міністр, українці можу замовляти через Інтернет-магазини.

Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну:»торгувати батарейками...".

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.