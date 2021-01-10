Жорсткий обмеження, що діють до 25 січня, внесли свої корективи в роботу супермаркетів
Так, Кабмін під час локдауну залишив відкритими тільки ті заклади, які відповідають за життєдіяльність.
Незважаючи на те, що магазинам дозволили працювати, купити все ж можна не все - деякі товари опинилися під забороною, зокрема:
- одяг
- взуття
- іграшки
- сантехніка
- текстиль
- будівельний матеріал
- меблі
- побутова техніка
- окуляри
- ювелірні вироби.
При цьому у вільному доступі залишаються:
- продукти харчування
- товари особистої гігієни
- побутова хімія
- засоби зв'язку
- друкована преса
- корм для тварин
- лікарські засоби
- вироби медичного призначення
- насіння
- засоби для захисту рослин.
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Голова МОЗ Максим Степанов під час недавнього брифінгу пояснив спантеличеним українцям, чому вони тимчасово не можуть купити в магазині, наприклад, шкарпетки або батарейки. Справа не в тому, що ці предмети сприяють якимось чином поширенню китайського вірусу. Логіка, на думку Степанова, в тому, щоб відсіяти "зайвих" покупців.
"З 100 осіб, яким потрібно зробити покупки, 20 підуть в супермаркет, щоб купити їжу, 20 придбають засоби гігієни, 20 осіб купувати посуд або побутову техніку... Іншими словами, з 100 осіб, які могли б перебувати на території супермаркету, наражаючись на небезпеку заразитися COVID-19, в магазині будуть знаходитися тільки 40. Отже, ймовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточення, зменшується в рази", - уточнив Степанов.
Той же одяг, додав міністр, українці можу замовляти через Інтернет-магазини.
Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну:»торгувати батарейками...".
Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.