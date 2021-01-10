Жесткие ограничения, действующие до 25 января, внесли свои коррективы в работу супермаркетов
Так, Кабмин во время локдауна оставил открытыми только те заведения, которые отвечают за жизнедеятельность.
Несмотря на то, что магазинам разрешили работать, купить все же можно не все - некоторые товары оказались под запретом, в частности:
- одежда
- обувь
- игрушки
- сантехника
- текстиль
- строительные материалы
- мебель
- бытовая техника
- очки
- ювелирные изделия.
При этом в свободном доступе остаются:
- продукты питания
- товары личной гигиены
- бытовая химия
- средства связи
- печатная пресса
- корм для животных
- лекарственные средства
- изделия медицинского назначения
- семена
- средства для защиты растений.
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Глава Минздрава Максим Степанов во время недавнего брифинга объяснил озадаченным украинцам, почему они временно не могут купить в магазине, к примеру, носки или батарейки. Дело не в том, что эти предметы способствуют каким-то образом распространению китайского вируса. Логика, по мнению Степанова, в том, чтобы отсеять "лишних" покупателей.
"Из 100 человек, которым нужно сделать покупки, 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, 20 приобретут средства гигиены, 20 человек покупать посуду или бытовую технику... Иными словами, из 100 человек, которые могли бы находиться на территории супермаркета, подвергаясь опасности заразиться COVID-19, в магазине будут находиться только 40. Следовательно, вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружение, уменьшается в разы", - уточнил Степанов.
Ту же одежду, добавил министр, украинцы могу заказывать через интернет-магазины.
Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна: «Торговать батарейками…».
Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.