Жесткие ограничения, действующие до 25 января, внесли свои коррективы в работу супермаркетов

Так, Кабмин во время локдауна оставил открытыми только те заведения, которые отвечают за жизнедеятельность.

Несмотря на то, что магазинам разрешили работать, купить все же можно не все - некоторые товары оказались под запретом, в частности:

одежда

обувь

игрушки

сантехника

текстиль

строительные материалы

мебель

бытовая техника

очки

ювелирные изделия.

При этом в свободном доступе остаются:

продукты питания

товары личной гигиены

бытовая химия

средства связи

печатная пресса

корм для животных

лекарственные средства

изделия медицинского назначения

семена

средства для защиты растений.

Глава Минздрава Максим Степанов во время недавнего брифинга объяснил озадаченным украинцам, почему они временно не могут купить в магазине, к примеру, носки или батарейки. Дело не в том, что эти предметы способствуют каким-то образом распространению китайского вируса. Логика, по мнению Степанова, в том, чтобы отсеять "лишних" покупателей.

"Из 100 человек, которым нужно сделать покупки, 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, 20 приобретут средства гигиены, 20 человек покупать посуду или бытовую технику... Иными словами, из 100 человек, которые могли бы находиться на территории супермаркета, подвергаясь опасности заразиться COVID-19, в магазине будут находиться только 40. Следовательно, вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружение, уменьшается в разы", - уточнил Степанов.

Ту же одежду, добавил министр, украинцы могу заказывать через интернет-магазины.

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна: «Торговать батарейками…».

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.