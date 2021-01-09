Кабмін поставив українців у незручне становище через локдауну, та ще й добив штрафами

Як стало відомо Politeka.net, підприємці вже почали отримувати перші санкції порушення умов жорсткого карантину, який діє з 8 січня. Про виниклі проблеми представник Європейської Бізнес-Асоціації Оксана Миронько детально розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона звернула увагу, що підсумкову постанову з повним списком правил і заборон опублікували тільки пізно ввечері 7 січня, за лічені години до посилення. При цьому в деяких випадках вимоги місцевої влади відрізнялися від положень Кабміну.

“У бізнесу було буквально кілька годин, щоб зрозуміти, що можна, а що не можна продавати", - підкреслила Оксана Миронько. - "Відповідно, деякі полки просто заклеєні скотчем, це один з виходів".

Багато підприємців просто не встигли підготуватися, а тому і нарвалися на штрафи. Перші протоколи почали виписувати з самого ранку 8 січня через товари, які потрапили під заборону.

"Місцеві органи влади також складають протоколи, які не повністю відповідають постанові Кабміну. Це стосується не тільки місцевих органів столичної влади, ми бачимо по інших регіонах, де забороняють продаж побутової хімії, преси", - додала представник ЄБА. - "У підприємців виникає логічне запитання, яким слідувати документам – постанові Кабміну або протоколам місцевих органів".

Варто відзначити, що на час локдауну в Україні заборонили продаж непродовольчих товарів, за винятком життєво важливих, а крім того закрилися всі розважальні та освітні установи, торгові центри, речові ринки, спотзали і басейни.

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