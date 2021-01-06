Гигантские штрафы за нарушение языкового закона вступят в силу совсем скоро

В соответствии со ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступает в силу 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

За нарушение закона предусмотрены штрафы. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телеканала "Прямой".

Он пояснил, что штрафы будут взиматься с субъекта хозяйственной деятельности, а не с персонала.

"Если в течение 30 суток такое нарушение не будет устранено, мы составляем протокол и объявляем постановление о взыскании с предприятия штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия", - уточнил Креминь.

Напомним, что Тарас Кремень рассказал, кто должен сдавать обязательный экзамен по государственному языку в 2021 году.

По его словам, под действие закона о функционировании украинского языка как государственного попадают министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.

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