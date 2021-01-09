Кабмин поставил украинцев в неудобное положение из-за локдауна, да еще и добил штрафами

Как стало известно Politeka.net, предприниматели уже начали получать первые санкции нарушение условий жесткого карантина, который действует с 8 января. О возникших проблемах представитель Европейской бизнес-ассоциации Оксана Миронько подробно рассказала в эфире телеканала “Украина 24”.

Она обратила внимание, что итоговое постановление с полным списком правил и запретов опубликовали только поздно вечером 7 января, за считанные часы до ужесточения. При этом в некоторых случаях требования местных властей отличались от положений Кабмина.

“У бизнеса было буквально несколько часов, чтобы понять, что можно, а что нельзя продавать", - подчеркнула Оксана Миронько. - "Соответственно, некоторые полки просто заклеены скотчем, это один из выходов".

Многие предприниматели попросту не успели подготовиться, а потому и нарвались на штрафы. Первые протоколы начали выписывать с самого утра 8 января из-за товаров, которые попали под запрет.

"Местные органы власти также составляют протоколы, которые не полностью соответствуют постановлению Кабмина. Это касается не только местных органов столичной власти, мы видим по другим регионам, где запрещают продажу бытовой химии, прессы", - добавила представитель ЕБА. - "У предпринимателей возникает логичный вопрос, каким следовать документам – постановлению Кабмина или протоколам местных органов".

Стоит отметить, что на время локдауна в Украине запретили продажу непродовольственных товаров, за исключением жизненно важных, а кроме того закрылись все развлекательные и образовательные учреждения, торговые центры, вещевые рынки, спотзалы и бассейны.

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