Нові заборони до 25 січня спантеличили багатьох українців

Так, у магазинах під час дії локдауну, з 8 січня, під забороною торгівля одягом, взуттям, іграшками, сантехнікою, текстилем та іншими предметами, що не увійшли до списку першої необхідності.

У МОЗ пояснили, чому ці товари віднесли до заборонених. Про це під час брифінгу повідомив голова Міністерства Максим Степанов, пише 24 канал.

За його словами, додаткові обмеження введені не через те, що тимчасово заборонені товари впливають на поширення китайського вірусу.

"По-перше, COVID-19 не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках ... Логіка тут зовсім в іншому", - заявив Степанов, додавши, що, наприклад, із 100 відвідувачів супермаркету всього 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через Інтернет.

При цьому під час локдауну магазинам дозволили продавати: продукти, засоби особистої гігієни, побутову хімію, медичні товари та ліки, корми для тварин та інші товари першої необхідності.

Нагадаємо, через локдаун в Україні закрили новорічні та різдвяні ярмарки - під забороною будь-які масові заходи. Також після закінчення канінул на дистанційне навчання відправляться освітні установи, за винятком дитсадків і спецустанов, закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади культури, фітнес-центри, басейни та розважальні заклади.

Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну:»торгувати батарейками...".

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони: "у супермаркеті буде...".

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.