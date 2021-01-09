Новые запреты до 25 января озадачили многих украинцев

Так, в магазинах во время действия локдауна, с 8 января, под запретом торговля одеждой, обувью, игрушками, сантехникой, текстилем и другими предметами, не вошедшими в список первой необходимости.

В Минздраве объяснили, почему эти товары отнесли к запрещенным. Об этом во время брифинга сообщил глава министерства Максим Степанов, пишет 24 канал.

По его словам, дополнительные ограничения введены не из-за того, что временно запрещенные товары влияют на распространение китайского вируса.

"Во-первых, COVID-19 не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках ... Логика здесь совсем в другом", - заявил Степанов, добавив, что, например, из 100 посетителей супермаркета всего 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит количество контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

При этом во время локдауна магазинам разрешили продавать: продукты, средства личной гигиены, бытовую химию, медицинские товары и лекарства, корма для животных и другие товары первой необходимости.

Напомним, из-за локдауна в Украине закрыли новогодние и рождественские ярмарки - под запретом любые массовые мероприятия. Также после окончания канинул на дистанционное обучение отправятся образовательные учреждения, за исключением детсадов и спецзаведений, закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения культуры, фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения.

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна: «Торговать батарейками…».

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах: "В супермаркете будет...".

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.