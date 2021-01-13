Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что нас ждет в будущем из-за эпидемии коронавируса

По ее прогнозам, в Украине будут возникать все новые и новые варианты коронавируса, изменится клиническое течения заболевания, то есть нас ждут разные сюрпризы.

Об этом она предупредила на личной странице в Facebook.

С середины сентября постепенно начало расти количество тяжелых больных, среди которых все чаще появлялись "зависшие" пациенты в возрастной группе 40-65 лет, находящиеся по месяцу в стационаре, требующие активной респираторной поддержки и огромного ресурса.

"Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии", - говорит врач и добавляет, что одновременно растет и количество выздоровевших "возрастных" больных.

"В заключение скажу следующее. Конечно, мы никогда с таким не сталкивались. Конечно, это никакой не грипп ни по заболеваемости, ни по смертности, ни по нагрузкам на системы здравоохранения, ни по массовости оказания мед. помощи тяжёлым больным. Как на войне, на поле жесточайшего боя", - отметила врач.

Голубовская добавила, что будут возникать все новые и новые варианты, изменение клинического течения заболевания, нас ждут разные сюрпризы, но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад.

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